Waarom ‘Squid Game’ zo’n groot succes is op Netflix

TVHet lijkt erop dat ‘Squid Game’ de populairste serie tot nu toe wordt op Netflix. Dat maakte co-CEO Ted Sarandos bekend. De Koreaanse serie is al zeker de best bekeken niet-Engelstalige reeks tot nu toe, maar andere records zijn ook al in zicht.

Dé nieuwe hitserie van het moment op streamingdienst Netflix is een Zuid-Koreaanse griezelige thriller. ‘Squid game’ vertelt het verhaal van een dodelijke en gruwelijke afvallingsrace. Een spel op leven en dood, dat zich afspeelt op een beklemmende en bijzonder trage manier.

Sinds de release van de negen afleveringen van ‘Squid Game’ op 17 september dit jaar op Netflix, schoot de Zuid-Koreaanse serie naar boven in de wereldwijde rankings. Ondertussen staat de reeks in zo goed als alle landen op nummer één. “Er is op dit moment een serie op Netflix die de nummer 1 ter wereld is, overal ter wereld. De naam is ‘Squid Game’. ‘Squid Game’ zal zeker ons populairste niet-Engelstalig programma ter wereld zijn”, legde Sarandos, die naast co-CEO ook hoofd content is bij Netflix, maandag uit op de conferentie in Los Angeles. Daarmee doet de Zuid-Koreaanse reeks beter dan onder andere ‘Lupin’ en ‘La Casa de Papel’.

‘Bridgerton’

Maar hij voegde eraan toe dat er “een grote kans is dat het onze populairste serie ooit wordt”. Dat zou willen zeggen dat ‘Squid Game’ ook beter scoort dan ‘Bridgerton’, op dit moment de meest succesvolle reeks ooit op Netflix.

Sarandos gaf geen uitleg over hoe hij tot die conclusie komt. Normaal meet de streamingdienst de populariteit van zijn Netflix Originals echter door te tellen hoeveel mensen iets gedurende ten minste twee minuten bekijken hebben in de eerste 28 dagen na release. Aangezien ‘Squid Game’ nog maar elf dagen uit is, heeft de reeks dus nog heel wat tijd om zijn populariteit te doen aantikken.

Volledig scherm Squid Game © Netflix

Herkenbaar

In ‘Squid Game’ gaan 456 mensen - allemaal met hun eigen financiële en persoonlijke problemen - met elkaar de strijd aan. Inzet: 40 miljoen dollar. Een belachelijk groot bedrag dat te verdienen valt met een tornooi op basis van makkelijke kinderspelletjes die iedereen kent.

Klein addertje onder het gras: wie een spel verliest, wordt zonder boe of ba gedood. Een georganiseerde massamoord dus, die doet denken aan ‘The Hunger games’, de boekenreeks die met succes werd verfilmd. Daarin nemen 24 jongeren deel aan een spel op leven en dood, waarbij enkel de eindwinnaar overleeft.

“Al speelt ‘The Hunger games’ zich naar mijn gevoel verder af van de realiteit dan ‘Squid Game’, dat veel herkenbaarder is en dus ook veel griezeliger”, zegt Charlotte Gryson van het Korean Culture Center in Brussel daarover in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. “Het verhaal is een metafoor voor de grote concurrentie in de Zuid-Koreaanse maatschappij, en een duidelijke kritiek op het extreme kapitalisme daar”, zegt Gryson. Een thematiek die voor veel mensen, overal ter wereld, herkenbaar is. En dat zijn de kinderspelletjes waarrond het verhaal draait eigenlijk ook: de eenvoud daarvan staat in contrast met de eigenlijke verhaallijn, die traag en met veel details wordt verteld.”

“Voeg daar nog de innemende hoofdpersonages aan toe, die uitvergrotingen zijn van stereotiepen. De eenzame oude man, de gokverslaafde gescheiden vader, de Noord-Koreaanse vrouw die hoopt om haar familie het land binnen te smokkelen, de uitgebuite buitenlandse arbeider. De acteurs spelen hun rol met verve, waardoor je als kijker makkelijk sympathie voelt voor hen en je kan meegaan in het verhaal”, vertelt Gryson nog.

Volledig scherm Squid Game © Netflix

TikTok

De serie is ook een hit op sociale media. Op TikTok circuleren er tal van filmpjes waarin jongeren onderdelen van de uitdagingen uit ‘Squid Game’ imiteren. “Streamingdiensten maken Koreaanse series een pak toegankelijker: Netflix merkt dat er een fanbase is, en speelt daarop in”, zegt Gryson. “Ook de Koreaanse zombieserie “Kingdom” is erg populair. Zeker in horrorverhalen zijn de Koreanen sterk. Maar ze slagen er in het algemeen goed in om ondanks de taalbarrière universele zaken te vertellen, zowel in films en series als in K-Popmuziek. De boodschap komt goed over, ook al klinkt het Koreaans voor een leek nogal ongewoon.” Of er een tweede seizoen komt, is nog niet bekend.

