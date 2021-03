Waarom schermgezichten als Dominique Van Malder en Peter Van de Veire óveral opduiken

Maandag als acteur in de Canvas-reeks 'Albatros', gisteren in nieuwe afleveringen van 'Radio Gaga' op Eén en vanavond eerst als presentator van 'De Bachelorette' op Play4 en haast aansluitend als dj in zijn nieuwe radioprogramma op Joe. Dominique Van Malder is óveral dezer dagen. "Ik verveel me niet", lacht hij. "Het is misschien een serieuze spreidstand, maar telkens probeer ik een verhaal te vertellen. Of dat nu al acterend, presenterend of interviewend is. Dat is hetgene wat al die projecten met elkaar verbindt."