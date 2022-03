Waarom Phaedra roos van Fabrizio weigerde en zelf uit ‘De Bachelor’ stapte: “Hij heeft een onderdanige vrouw nodig”

De roosceremonie verliep in de laatste aflevering woensdag toch net iets anders dan gepland voor Fabrizio. Eerst vertelde hij dat hij niet begreep hoe de band met de dame in kwestie ineens is kunnen veranderen: “Ik snap niet hoe we tot hier zijn kunnen komen, op deze manier”, aldus Fabrizio. “Ik heb er lang over nagedacht, en ik hoop dat ik een andere kant van je mag zien”, waarop hij vervolgens Phaedra’s naam zegt. De kandidate stapt naar voren en geeft aan dat zij gekwetst was door het gedrag van Fabrizio. Ze nam zijn roos uiteindelijk dan ook niet aan.

Een unicum in de geschiedenis van ‘De Bachelor’, maar spijt heeft ze er niet van. Door een eerdere toxische relatie in haar verleden had ze op voorhand voor zichzelf besloten dat ze zich niet in een hoekje wilde laten duwen: “Ik nam mezelf toen voor dat als ik nog eens in zo’n situatie zou belanden, dat ik me daar gauw uit zou verwijderen”, vertelt ze in ‘Het Nieuwsblad’. “Zeker daar in Griekenland. Waarom zou ik me naar beneden laten halen door iemand die ik zelfs niet goed ken?”

Ondanks dat de twee in het begin een heel goede band leken te hebben, en zij volgens de fans en kijkers wel eens kans maakte om te winnen, is er nu geen contact meer. Dat het niets is geworden met Fabrizio is dan zijn verlies, moet ze hebben gedacht, want verder laat ze ook weten dat ze intussen aan het daten is met iemand anders.

