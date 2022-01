Waarom ‘moeder Wemel’ Julie Walters niet bij de ‘Harry Potter’-reünie was

TVDe Britse actrice Julie Walters (71) was niet te zien in de ‘Harry Potter’-reünie van HBO Max, die bij ons te zien is op Streamz. Nochtans speelde ze een belangrijke rol in de filmreeks: die van Molly Weasley (Wemel, in de Nederlandse versie), de moeder van Ron.

Vele fans vragen zich af waarom Walters niet opduikt in de langverwachte special, waarin tientallen acteurs uit de film terug samenkomen. Haar voornaamste tegenspeler, Mark Williams, die vader Wemel speelt, was wél vaak te zien in het programma.

Blijkbaar heeft het niets met de 'Harry Potter’-franchise op zich te maken. Julie kreeg eind 2020 een onheilspellende diagnose: ze had darmkanker. De actrice besloot om haar acteercarrière onmiddellijk een halt toe te roepen, zodat ze zich kon focussen op haar herstel. De behandeling was effectief en intussen is Walters in remissie, maar ze heeft sindsdien niet meer aan acteren gedacht. Ze noemt het zelf een ‘semi-pensioen’, en maakte via de Britse pers duidelijk dat ze niet van plan is om nog nieuwe acteeropdrachten aan te nemen.

“Het werd mij duidelijk dat mijn job bijdroeg aan mijn gezondheidsproblemen”, aldus Walters. “Ik was véél te intens bezig met dat acteren. Ik zat er altijd helemaal in. Ik sliep niet zolang ik ergens op een set stond. Het was niet goed voor mij, dus ik ben ermee gestopt.”

Ook de vraag van HBO Max om de opnames van ‘Harry Potter: Back to Hogwarts’ bij te wonen, kreeg dus een negatief antwoord.

Volledig scherm Julie Walters © EPA

LEES OOK