“Waarom greep niemand in?”: kijkers verbijsterd over ‘kneitervalse’ openingsact bij BAFTA’s

“Ariana DeBose laat BAFTA-kijkers verward achter met haar rapsong.” Dat kopten verschillende Britse kranten meteen na afloop over het optreden dat Ariana DeBose zondagavond gaf. ‘The West Side Story’-ster had nochtans grondig nagedacht over haar act: terwijl ze de wereldhit ‘Sisters Are Doin’ It For Themselves’ van Eurythmics zong, begon Ariana plots alle namen van genomineerde vrouwen te rappen. Onder hen waren onder meer Viola Davis, Ana De Armas en Jamie Lee Curtis.

De lichaamstaal van die genoemde sterren in de zaal sprak al boekdelen. Terwijl de ene beroemdheid ongemakkelijk grijnsde, keek de andere bedenkelijk of net geamuseerd toe. Maar ook de talloze reacties via de sociale media lieten er geen twijfel over bestaan: “Mijn oren bloeden. Ik heb een vrije dag nodig om te bekomen”, reageerde iemand spottend. En ook: “Dit geeft voor mij een heel nieuwe betekenis aan schaamte”, “Wie heeft dit goedkeuring gegeven? Waarom greep niemand in?”, of “Dit was pijnlijk om te zien en nog pijnlijker om te horen. Ariana is meestal briljant, maar dit sloeg nergens op!”

Toch waren er ook kijkers die in de bres sprongen voor Ariana. “Het was misschien een verkeerd nummer, maar Ariana blijft een echte professional”, reageerde iemand. Terwijl een andere verdediger schreef: “Ze deed haar best en gaf alles wat ze kon”, en nog iemand anders reageerde: “Het was niet fenomenaal, maar ook niet zo rampzalig als jullie zeggen. Jullie willen gewoon op de ‘haattrein’ springen en haar de grond in boren.”

De zangeres heeft nog niet gereageerd op alle commentaren.

