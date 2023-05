Waarom elke zender wel een programma over de huizenmarkt heeft: “Dit maakt adverteerders bijzonder blij”

TV "Ik had het echt heel zwaar de avond met de DeLorean": Comfort uit ‘De mol’ klapt uit de biecht

Afgelopen zondag kreeg televisiekijkend Vlaanderen eindelijk het verlossende antwoord op dé vraag: wie is de mol? Dat bleek niemand minder dan Comfort te zijn. Hoewel het nog even afwachten is op de allerlaatste aflevering - waarin al haar sabotages worden getoond - licht de mol alvast een tipje van de sluier op in de ‘Achter De Schermen’-podcast. Zo bekent ze dat ze het bijzonder moeilijk had die avond met de DeLorean uit ‘Back To The Future’. “Nadat we met z’n allen de laatste aflevering hadden bekeken, was het eerste wat ik vroeg: ‘Leïla, zijn wij oké?’”