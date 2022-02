Waarom ‘De verraders’ het nieuwe goudhaantje in tv-land is: “De emoties zijn zó echt”

TV Peter Van Asbroeck na zeven jaar even terug op tv: “Ik snap dat mensen zich afvragen wat ik nu doe”

Ooit was hij niet weg te denken van het scherm, maar sinds enkele jaren zien we Peter Van Asbroeck (59) amper nog op televisie. Tot vandaag, want nu duikt hij nog eens op in ‘De Buurtpolitie VIPS’. “Ik kan snappen dat mensen denken dat ik misschien niets meer omhanden heb, maar ik kom goed aan de bak in het theater.”

4 februari