Waarom de transfer van Niels Destadsbader naar VRT er zat aan te komen

TV RECENSIE. ‘The Flight Attendant’: “Kaley Cuoco in de rol van haar leven als een in wodka gemarineer­de stewardess”

20 augustus Een ambitieuze reeks over een stewardess met een turbulente levensstijl die door de FBI wordt achternagezeten nadat ze gelinkt wordt aan een moord in een hotelkamer in Bangkok. Altijd al geweten dat ‘Toxic’, de videoclip van Britney Spears, een verdoken pilootaflevering (ha!) was voor een spannende misdaadkomedie. Zeventien jaar later is die eindelijk op uw scherm geland in de vorm van ’The Flight Attendant’. Of u dringend aan boord moet klimmen van deze HBO Max-reeks op Streamz? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.