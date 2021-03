Waarom ‘De Kampioenen’ na 30 jaar nog steeds voor verdeeldheid zorgen

TV Marleen Merckx speelt voor het eerst aan de zijde van dochter Britt in waargebeur­de fictie­reeks over de aanslagen in Zaventem

9 maart Op 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Normaal gezien zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich die ochtend op reis vertrekken naar Rome. Vlak voor hun vertrek kwamen er echter twee bommen tot ontploffing in de vertrekhal. In ‘22/3: Wij waren daar’, een waargebeurde fictiereeks, krijgen we nu te zien hoe zes fictieve leerlingen omgaan met de gevolgen van deze traumatische gebeurtenis.