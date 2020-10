Waarom David uit ‘Boer zkt Vrouw’ Muriëlle naar huis stuurde: “Verliefd worden op iemand met wie je geen toekomst ziet, is het ergste wat er is”

David groeide samen met zijn broer Benny (39) en zus Aline op op een vee- en fruitteeltboerderij in Beveren. Hoewel Aline een nakomertje is, hebben ze een goede band en zijn ze elkaars raadgevers. “Als kind deden we veel dingen samen, ondanks ons groot leeftijdsverschil”, herinnert David zich in Story. “Toen ze nog een baby was, gaf ik haar een bad of legde ik haar in bed. Ik leerde haar ook fietsen. Toen ik op mijn tweeëntwintigste ging samenwonen met de moeder van mijn kinderen hadden we minder contact met elkaar. En ook nu lopen we elkaars deur nog steeds niet plat, al is dat gewoon uit tijdsgebrek. Maar als ik met een probleem zit, zal ik altijd eerst mijn hart luchten bij mijn zus.”