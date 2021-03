Waarom dat liefje van jaren geleden in de kop blijft spoken: “Die eerste verliefdheid ervaar je all-in”

TV Disney+ kondigt release ‘Loki’ aan en onthult nog meer plannen voor Marvel: “We zullen Wanda uit ‘WandaVisi­on’ nog zéker terugzien”

25 februari Marvel-fans aller landen kunnen vandaag hun hartje ophalen bij Disney+, want de zender kondigde gisterenavond de release van de langverwachte reeks ‘Loki’ aan. Het wordt de derde Marvel Original-reeks, na ‘WandaVision’ en ‘Falcon & The Winter Soldier’, die op de streamingzender zal verschijnen. “Maar we hebben nog veel meer plannen met onze superhelden.”