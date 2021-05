Waargebeurde VTM-reeks ‘22/3: Wij waren daar’ verkocht aan Finland

Gesprekken met andere Scandinavische zenders zijn op dit moment lopende. ‘22/3: Wij waren daar’ werd gemaakt door productiehuis Haptic in samenwerking met het collectief MAKKET. De regisseur van de reeks was op het moment van de aanslagen in 2016 ter plaatse in Zaventem en vertaalde zijn indrukken en emoties in een fictieserie. Het resultaat is op dit moment nog te bekijken op VTM GO.