Waalse 'Blind Getrouwd' van de buis gehaald in Frankrijk na kritiek van kijkers

Belle Perez is goed bevriend met Kate Ryan: "Maar voor de media waren wij rivalen"

Kate Ryan was in 2002 voor het eerst van de partij bij ‘Tien Om Te Zien’ in Blankenberge, waar ze haar grote hit ‘Désenchantée’ bracht. Een cover die volgens Miguel Wiels “beter is dan het origineel”. Aan haar muziekcarrière houdt ze ook een mooie vriendschap met Belle Perez over, al dacht de media daar soms anders over...

