Vuurdoop voor Julie en véél liefde: VTM en VTM2 kleuren voorjaar met nieuwigheden en vaste waarden

TVEen mix van vernieuwing, met onder meer de vuurdoop van Julie Van den Steen (28) als gastvrouw in 'Game of Talents', en titels die hun succes bewezen hebben, met 'Blind Getrouwd' als hoofdvogel. Dat is het voorjaarsoffensief waarmee VTM de komende maanden uitpakt. Kleine broer VTM 2 mikt op nog meer verslavende reality met opvallende datingprogramma's.

Het razend populaire 'The Masked Singer' was haar 'ingangsexamen'. En dat heeft ze duidelijk met succes afgelegd, want nog dit voorjaar wordt Julie Van den Steen gastvrouw van 'Game of Talents', een nieuwe spelshow die door VTM wordt omschreven als een mix van 'het beste van Belgium's Got Talent en The Masked Singer'. Daarin nemen een bekende en een onbekende Vlaming het telkens op tegen een bekende en een onbekende Nederlander. Het duo dat het best kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium komen uitvoeren, verdient een geldprijs. Misleiding troef in dit programma, met zowel een bodybuilder die uitblinkt in het trainen van honden als iemand die strak in het pak komt breakdancen. Voor Julie is het haar vuurdoop als host van een show.

Corona aan zee

In totaal pakt VTM dit voorjaar uit met twaalf nieuwe programma's, waaronder 'Huis gemaakt' met Dina Tersago, de fonkelnieuwe telenovelle 'Lisa', de kindertijd van BV's in 'Later als ik groot ben', 'Camping Coppens', een nieuwe quiz met Mathias Coppens en 'Da's liefde!', dat nu al wordt uitgezonden. Luk Alloo werkt aan een opvolger van 'Alloo bij de Wegpolitie', reportagemaker Eric Goens belooft straffe beelden van Brusselse politie-interventies in 'Flikken BXL' en er is 'De kust', met een verslag van een coronazomer aan zee. En dan is er ook nog Axel Daeseleire, helemaal genezen van corona, die in het nieuwe 'De erfgenaam' op zoek gaat naar ongeclaimde erfenissen.

Volledig scherm 'Blind getrouwd' is intussen aan zijn zesde seizoen toe, maar blijft een van de toppers bij VTM. © VTM

VTM zet in 2021 ook in op programma's die hun strepen al hebben verdiend. Zo is het uitkijken naar een nieuw seizoen van 'Blind getrouwd', waarin een koppel vijftigplussers al van bij de allereerste ontmoeting voor ontroering zorgt. Verder is er onder meer een nieuw seizoen van 'The Voice van Vlaanderen', 'Lego Masters' en het dagelijkse 'Familie'.

Meteen tussen de lakens

VTM 2, de kleine broer van VTM, gaat voluit voor reality. Met opvallend veel dating. In 'Uit de kleren' geven vrijgezellen zich letterlijk bloot - neen, ze doen hun ondergoed niet uit! - en leren ze elkaar kennen in bed. Met als ultieme vraag: start de liefde waar ze gewoonlijk eindigt? De zender pakt ook uit met 'Blijven slapen', een nieuw dagelijks datingprogramma. Daarin wonen vrijgezellen minstens 24 uur in hetzelfde huis samen, om elkaar beter te leren kennen. Ze kunnen hun date tot vier dagen verlengen.

Nog meer verslavende reality is er met 'De vuilste jobs van Vlaanderen', waarbij de titel alles zegt, 'Costa Belgica', over succesvolle Vlaamse makelaars in Spanje, en een nieuw seizoen van 'Ladytruckers'. Ten slotte is er ook een flinke portie sport, met de Champions League in het voetbal en The Masters in het darts, met onder andere Dimitri 'Dancing Dimi' Van den Bergh.

Lees ook: