VTM zoekt singles die zonder kleren willen daten

TV Herken jij wie hier in de huid van Marc Van Ranst kruipt?

22:04 Oké, de vraag in de titel van dit artikel is niet bijster moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat de imitatie niet bijzonder geslaagd is. In het nieuwe VTM-programma ‘RIP 2020' kruipt niemand minder dan Ruth Beeckmans (38) in de huid van onze bekendste viroloog: Marc Van Ranst (55).