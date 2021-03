VTM werkt aan fictiereeks rond het Heizeldrama

TVFan van fictie? Dan hebben wij vandaag goed nieuws voor jou, want VTM werkt aan minstens twee nieuwe fictiereeksen. Zo pakt de zender uit met de zombiereeks ‘Styx’ en met een reeks over het Heizeldrama.

In de reeks ‘Styx’ volgen we Raphaël Styx, een corrupte inspecteur die op zoek is naar de beruchte seriemoordenaar De Stuffer. Deze laatste staat er trouwens om bekend dat hij zijn slachtoffers niet alleen opzet, maar ook tentoonstelt als standbeelden. Wanneer het tot een confrontatie komt, wordt Styx neergeschoten. Niet veel later keert hij echter als zombie terug uit het rijk van de doden om zijn moordenaar alsnog te pakken te krijgen en om zijn fouten uit het verleden recht te zetten.

Volgens Peter Bouckaert, de producent van de reeks, is het een genrereeks zoals we die in Vlaanderen nog nooit gezien hebben. Dat liet Bouckaert zelf weten in een interview met Het Nieuwsblad. Momenteel liggen er in totaal al acht scenario’s op tafel en men hoopt dat de opnames volgend jaar kunnen beginnen. Een hoofdrolspeler werd ook al gevonden, maar die naam blijft nog heel eventjes geheim.

Heizeldrama

‘Styx’ is ook niet de enige fictiereeks die binnenkort zijn opwachting maakt op VTM. Het Heizeldrama, waarbij 39 mensen om het leven kwamen, krijgt maar liefst 35 jaar later een eigen reeks op de zender. Het idee komt van acteur en scenarist Maarten Goffin en scenarist Kristof Hoefkens. “Het wordt een project dat tien jaar geleden onmaakbaar werd geacht, maar dat met de technologische vooruitgang van vandaag, en de knowhow die de sector heeft opgedaan, haalbaar moet zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hoe de reeks er precies zal uitzien, is momenteel niet geweten. Wel haalden de makers inspiratie bij ‘Chernobyl’, de tv-serie over de kernramp in Oekraïne. “We beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om zoiets realistisch en met impact in beeld te brengen”, aldus Hoefkens in hetzelfde interview. Ondertussen is hij trouwens al een dik jaar bezig met de voorbereidingen. Zo heeft hij niet alleen veel research gedaan, maar heeft hij zich ook goed ingelezen. Ook deze reeks zal later te zien zijn op VTM.

