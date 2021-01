VTM-sportanker Lies Vandenberghe schippert tussen privé en werk: “Afgelopen zomer besefte ik dat ons zoontje ons allebei nodig heeft”

TV Na de scherpe kritiek op de naleving van coronare­gels tijdens ‘Vrede Op Aarde’: “Televisie is er niet om mensen de les te spellen”

6 januari Een tienkoppige BV-jury die in een Ardense chalet samenkomt om te debatteren over het afgelopen jaar, zónder mondmaskers. Voor sommigen is de gezelligheid van ‘Vrede Op Aarde’ ongehoord in coronatijden, maar ook andere programma’s worden gehekeld. Tv-watchers én Marc Van Ranst vragen in Dag Allemaal om begrip: “Mogen de kijkers écht niet meer ontsnappen aan de actualiteit?”