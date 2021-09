VTM-programma ‘Da’s Liefde!’ maakt kans op een Emmy: “Het is een ongelofelijke eer”

In ‘Da’s Liefde!’ testte Jens Dendoncker de wetenschap over de heerlijke maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk. Geen comedy, wel echte verhalen en mooie experimenten met bekend en niet-bekend Vlaanderen. “We zijn ongelooflijk fier op ons team bij Shelter en host Jens Dendoncker”, aldus Sofie Peeters en Tim van Aelst van Shelter. “We zijn blij dat dit authentiek en ‘lief’ programma de jury toch is opgevallen tussen alle grote talentenjachten en kookwedstrijden. Het geeft ons de moed om ook in de toekomst originele formats te blijven ontwikkelen.”

Voor het creatieve productiehuis Shelter is dit al de vijfde nominatie. Ze wonnen al drie Emmy’s voor ‘Benidorm Bastards’ in 2011, ‘Wat Als? ’in 2014 en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ in 2018. De uitreiking vindt plaats op 22 november 2021 in New York.