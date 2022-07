VTM opent met ‘Jachtseizoen’ de jacht op BV-duo’s: “Ik wil echt niemand op vrije voeten laten”

In Nederland is ‘Het Jachtseizoen’ al sinds 2016 een enorme Youtube-hit met miljoenen views. Sinds vorig jaar is het ook een tv-programma op de commerciële zender SBS6. De reeks, een hersenspinsel van tv-goeroe John De Mol, krijgt in het najaar nu dus ook een Vlaamse afgeleide. Met het trio Tesoro-Six-Cop in een hoofdrol. Tegenover hen elke week twee BV’s, die als enige opdracht hebben om 4 uur lang uit de handen van het trio speurders te blijven. Voor de verliezende partij wacht een rondje ‘tegenprestaties’ à la ‘op blote voeten over Lego lopen’, ‘hete pepers eten’ en ‘2 minuten in ijsbad’. Gert en Viktor Verhulst, die afgelopen zaterdag in de Nederlandse versie het duo boeven speelden, keken niet uit naar een rondje ‘karaoke in K3-outfit’ indien ze gepakt werden.