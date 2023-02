VTM Nieuws-reporter Romina Van Camp wordt correspondent in Washington: “Mijn vriend verhuist mee”

TVRomina Van Camp maakt zich klaar voor een nieuwe fase in haar leven. Binnen vier weken verlaat de VTM Nieuws-reporter haar vertrouwde thuis in Antwerpen en verhuist ze naar Washington. Als vaste Amerika-correspondente voor VTM Nieuws en HLN zal ze op zoek gaan naar de beste nieuwsverhalen en brengt ze verslag uit over alles wat de Amerikanen echt bezighoudt. Wij spreken Romina over haar spannende avontuur. “Het gaat misschien wel eenzamer zijn.”

“Dit is een kinderdroom die uitkomt”, vertelt Romina Van Camp ons enthousiast. Als klein meisje had Romina haar hart al verloren aan Amerika. “Op mijn veertien jaar ben ik helemaal alleen naar Amerika gereisd om mijn meter te bezoeken. Ze heeft mij toen op sleeptouw genomen en daar is de liefde begonnen”, legt ze uit. Eén ding wist ze zeker: ze moest en zou terugkeren naar Amerika. “Toen ik 21 jaar was, heb ik dan ook gewoond in New York. Ik deed destijds stage bij CBS News. Eens ik terug in België was, ging ik aan de slag bij VTM. Daar breng ik al sinds 2014 verslag uit over de verhalen in de Verenigde Staten. Door er nu zelf te gaan wonen kan ik me nog harder op het nieuws smijten. Dit is de logische volgende stap in mijn carrière.”

Al gaat die grote verandering ook gepaard met behoorlijk wat uitdagingen. “De voorbije jaren trok ik altijd naar het buitenland met de beste cameramannen. Maar vanaf nu moet ik het camerawerk zelf doen. Research, interviews en monteren deed ik al allemaal zelf, maar dit is gloednieuw. In het begin gaat mijn beeld wellicht op niets trekken en een beetje schots en scheef staan. Daarvoor wil ik nu al mijn excuses aanbieden”, lacht de kersverse Amerika-correspondente. Gelukkig wordt ze momenteel volop klaargestoomd voor het spannende avontuur en de job van haar leven. “Ik krijg cameraopleiding, dus hopelijk ben ik er snel mee weg. Daarnaast ben ik ook mijn Spaans aan het bijschaven. Aangezien ik verslag uitbreng over heel Amerika zou dat weleens van pas kunnen komen. Zo kan ik ook Zuid-Amerikanen vloeiend interviewen”, aldus Romina.

Volledig scherm Romina Van Camp. © Jan Aelberts

Historische momenten

De Amerika-correspondente kent intussen al het reilen en zeilen van Amerika. “Ik ben al vijf keer afgezakt naar daar. Zo heb ik verslag uitgebracht van drie midterms (tussentijdse verkiezingen, red.) en twee presidentsverkiezingen. Het moment dat mij het meeste is bijgebleven is wanneer ik samen met mijn cameravrouw de verkiezingen in 2016 ging volgen. We waren bij een rally van Donald Trump. We waren beiden doodop, want het was de zoveelste in rij. We hoorden het publiek roepen naar Trump, die er op dat moment nog niet was. Mijn cameravrouw en ik keken naar elkaar zeiden tegelijkertijd: “Ik denk dat hij gaat winnen.” We wisten dat het ging gebeuren. En jawel: een week later werd hij president. We stonden erbij toen hij de verkiezing won. Dat was een historisch moment.”

Maar vanaf nu zal Romina die historische gebeurtenissen vanop de eerste rij vaker alleen meemaken. “Het gaat misschien wel eenzamer zijn”, geeft ze toe. “Normaal was ik altijd in het buitenland met een team. Zo had ik bijvoorbeeld een traditie met Stijn, de cameraman die vaak meeging naar Amerika. We gingen altijd Dunkin’ Donuts eten als ontbijt. Dat zal ik nu wel proberen afleren (lacht)”. Haar vertrouwde leven in België laat ze voor de komende jaren achter. Maar dat doet ze niet alleen. “Mijn vriend verhuist mee”, vertelt Romina. En ze kent ook al minstens één iemand in haar nieuwe woonplaats: Amerika-correspondent Greet De Keyser, die al jaren in Washington woont. Ze blijft ook nog aan de slag en Romina en Greet zullen beiden verslag uitbrengen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024.

Volledig scherm Romina Van Camp. © Jan Aelberts

Kriebels

Binnen vier weken zit Romina op de vlieger naar haar nieuwe thuis. “Ik heb er zeer veel zin in. Het begint te kriebelen, zeker nu het zo dicht bij komt”, vertelt de Amerika-correspondente, die momenteel valiezen aan het sprokkelen is bij familieleden. En die extra koffers zal ze nodig hebben. “Het is puzzelen om alles ingepakt en mee te krijgen.” Een deel van haar kleren zal ze daarom ook thuislaten. Net zoals haar 4-jarige kat, Fons. “Hij is heel gevoelig aan vliegtuigreizen. Fons is het ook gewend om in onze tuin te spelen en rond te crossen. Op ons appartementje in Washington zou hij alleen maar ongelukkig worden. Ik ga hem heel hard missen. Maar geen zorgen: ik kom hem ongetwijfeld bezoeken tijdens de feestdagen. Net zoals mijn vrienden en familie.”

Wat met Greet De Keyser? Met het oog op de belangrijke Amerikaanse verkiezingen van 2024, blijft VTM beroep doen op de jarenlange expertise van Greet. “Ik ben blij met de komst van Romina naar de Verenigde Staten. Ik blijf, zoals voordien, VTM NIEUWS met plezier steunen met mijn kennis en decennia-lange ervaring. Ons sterke team staat garant voor een optimale verslaggeving van een meer dan spannend verkiezingsjaar”, aldus De Keyser.

