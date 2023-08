VTM NIEUWS neemt afscheid van een icoon: Dany Verstraeten gaat na 35 jaar met welverdiend pensioen: “Tijd voor mijn gezin en vrienden”

tvVTM-nieuwsanker Dany Verstraeten (67) neemt dit najaar - na 35 jaar trouwe dienst - afscheid van de kijker. Hét gezicht van VTM NIEUWS wordt door zijn collega’s met veel warmte uitgezwaaid voor een welverdiend pensioen. “Na al die jaren is het stilaan tijd dat ik het wat rustiger aan ga doen, zodat ik wat meer tijd kan vrijmaken voor mijn gezin en mijn vrienden", vertelt hij. Dany Verstraeten is er van de start van VTM bij en is sindsdien één van de meest gewaardeerde nieuwsankers in Vlaanderen. In woelige nieuwstijden is hij al die jaren de rots in de branding geweest.

Drie jaar geleden kon Dany Verstraeten eigenlijk al met pensioen. Toen koos hij er voor om nog even door te gaan, maar nu is het wél tijd om te stoppen, vindt hij. “Wanneer ik straks bij de VTM NIEUWS-redactie vertrek, doe ik dat met een gerust gemoed. Ik ben enerzijds tevreden over alles wat ik meer dan drie decennia lang heb kunnen doen en anderzijds is er de zekerheid dat de toekomst van VTM NIEUWS in goede handen blijft, met de talentvolle collega’s die er aan de slag zijn", aldus Dany. Wanneer hij zijn laatste nieuwsuitzending zal ankeren, is nog niet bekend gemaakt.

“Pionier en peetvader van VTM NIEUWS”

De carrière van Dany Verstraeten begint in 1979 op de verkeersredactie van de openbare omroep. In 1988 maakt hij de overstap naar VTM en op 1 februari 1989 presenteert hij, samen met Nadine De Sloovere, de allereerste nieuwsuitzending.

Vanaf dan is hij een vast gezicht voor het nieuws van 19 uur. Ook op de grote nieuwsmomenten, zoals bij verkiezingen, de dood van koning Boudewijn en de aanslagen van 9/11, is Dany een vaste waarde. Daarnaast heeft hij bij VTM ook nog het reportagemagazine ‘Telefacts’ en de automagazines ‘De zesde versnelling’ en ‘Autowereld.tv’ gepresenteerd. Nu ankert Dany nog het nieuws op zondagmiddag. Daarin interviewt hij elke week een politiek kopstuk in de studio van VTM NIEUWS.

“VTM NIEUWS is een erfenis van Dany en daar zullen we hem eeuwig dankbaar voor zijn”, vertelt collega Stef Wauters. Hij werkte 20 jaar lang samen met het VTM NIEUWS-kopstuk. “Wij hebben een waaier aan memorabele nieuwsmomenten meegemaakt en samen urenlang live televisie gemaakt.” En altijd was er die focus en professionaliteit. “Dany is een ongelofelijk onverstoorbare man. Die laat zich nooit op sleeptouw nemen door grote emoties, ook niet op grote nieuwsdagen”, herinnert Stef zich.

KIJK. Zo kondigde Dany Verstraeten 30 jaar geleden de nieuwe koning aan: “’t Is Albert!”

De kracht van Dany

En ook bij zijn andere collega-ankers zal Dany een groot gemis nalaten. Zo blikt Freek Braekman maar al te graag terug op zijn eerste ontmoeting met ‘het gezicht van VTM NIEUWS’. In 2017 maakte Braekman de overstap naar VTM en daarvoor was hij een tikkeltje nerveus. Ik hoop dat Dany mijn komst ziet zitten’, dacht ik toen. Maar hij is een erg hoffelijke en rustige man, dus hij slaagt er wel in om mensen op hun gemak te laten voelen. Dat is ook zijn kracht als nieuwsanker denk ik”, klinkt het.

En al werkte Freek maar enkele jaren samen met hem, hij leerde immens veel van zijn bakken ervaring. “Wat hij altijd erg belangrijk heeft gevonden, is het respect voor de kijker. Dat betekent heel veel voor een anker en neem ik ook mee voor de rest van mijn carrière. Het is belangrijk om goed te weten waarover je spreekt als anker, zodat je de dingen juist kan duiden voor de kijker.”

Birgit Herteleer kan zich geen VTM NIEUWS meer voorstellen zonder dé Dany Verstraeten. “Dany is er altijd geweest. Een echte vaste waarde, zoals de Queen”, klinkt het. “En na 35 jaar zijn de kijkers hem nog steeds niet beu, want Dany is gewoon Dany.”

Onverstoorbaar ankerkapsel

Dany Verstraeten bleef altijd in zijn rol, onverstoorbaar. Maar toch kon er ook al wel eens gelachen worden, vertelt Birgit Van Mol. Zij zat vaak met Dany samen de set, toen het nieuws nog in duo werd gepresenteed. Zo blikt de Telefacts-presentatrice al eens graag terug op een anekdote over zijn perfecte ankercoupe. “Blijkbaar wil iedereen wel eens door Dany’s kapsel roefelen. Ik heb de eer gehad om dat te doen. Vlak voor een nieuwsuitzending, lag zijn haar eens in de war. Ik zei toen: ‘Dany, je hebt een haarspriet die niet goed ligt’. Dany vroeg me om het te fiksen. Ik had toen ontzettend veel stress: ‘Nu moet ik zien dat ik het goed doe en de haarlak juist spuit.’ Puur uit emotie spoot ik een hele vlek op zijn voorhoofd. Gelukkig kon Dany er om lachen en stelde hij me meteen gerust. Het ijs was tussen ons echt gebroken.” En zo toverde Dany zich om tot nieuwsmentor van Birgit. “Hij was mijn rots in de branding. Als Dany er was, kon er niets meer misgaan. We konden altijd op hem rekenen.”

Een voorbeeld als journalist én als mens

Ook collega Cathérine Moerkerke bouwde een sterke band op met Dany. Hij zorgde destijds voor haar televisiedebuut. “Zonder hem was dat nooit gebeurd, en daarvoor blijf ik hem altijd dankbaar.” De kneepjes van het vak leerde Cathérine dus van haar grote voorbeeld. “Sindsdien heb ik altijd zijn raad opgevolgd want wat hij dacht was enorm belangrijk voor mij. Als hij iets niet goed vond, wist ik dat het waarschijnlijk scheef zat.”

Niet alleen als nieuwsanker, maar ook als persoon werd hij fervent bewonderd door zijn collega’s. “Dany is iemand zonder verborgen agenda. Hij is nooit uit zijn rol gevallen en is nooit onredelijk geweest tegenover zijn collega’s”, vertelt Cathérine nog. “Natuurlijk keek ik op professioneel vlak naar hem op, maar die persoonlijke kant vond ik nog belangrijker.”

“Dany is een pionier, de peetvader van VTM NIEUWS en een icoon in Vlaanderen”, stelt Bert Heyrman, hoofdredacteur van VTM NIEUWS. “Hij heeft VTM NIEUWS mee gemaakt tot wat het vandaag is. Zijn grote professionaliteit, zijn rust, en zijn loyaliteit zijn een voorbeeld voor alle collega’s. Dany vertrekt nu wel, maar zal voor altijd een deel van onze VTM NIEUWS-familie blijven”, besluit Heyrman.

Boek over zijn carrière Om al die jaren ervaring met de wereld te delen schreef Dany nog zijn boek ‘Verankerd’. Daarin neemt Dany ons mee achter de schermen tijdens het prille begin van VTM en VTM NIEUWS. Het is een succesverhaal, maar ook een over vallen en opstaan. En wie kan dat verhaal beter vertellen dan ‘den Dany’? Weinigen hebben zo’n lange staat van dienst als nieuwsanker, of een beter overzicht van de evoluties die het tv-nieuws in al die jaren heeft doorgemaakt.