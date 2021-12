VTM NIEUWS brengt strafste beelden en meest pakkende verhalen van 2021 in ‘Uw Film van het Jaar’

TV De vechters­baas in Serine Ayari en de strafste filmpjes­ron­de van het seizoen: dit was ‘De slimste mens’

Het geluk zit soms in een heel kleine hoek. Of in een jaartal. Indien Arjen Lubach ‘1935' had gegokt in plaats van ‘1936' was hij dinsdagavond de winnaar geweest van ‘De slimste mens’. Maar met ‘indien’, ‘als’ en ‘zouden’ ben je niks. En dus won intensivist Geert Meyfroidt voor de vijfde keer op rij.

22 december