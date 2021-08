VTM maakt datingprogramma voor B&B-eigenaars

TV Geert Van Rampelberg speelt dit najaar mee in Franse Netflixse­rie

5 augustus Geert Van Rampelberg (46) was eerder dit jaar al te zien in de Eén-reeks ‘Black-out’, maar we krijgen de acteur in de komende maanden nog meer te zien. Dit najaar speelt Van Rampelberg namelijk mee in de Franse Netflixreeks ‘Braqueurs’.