VTM lanceert preview ‘Ik wil een kind’: “Er rust nog heel veel taboe op, onbekend is onbemind”

Niemand dacht in eerste instantie uiteraard aan bewust co-ouderschap. Dat is een niet-traditionele gezinsvorm waarbij twee of meer mensen afspreken om samen een kind op de wereld te zetten en op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie. In dit voorbeeld ging het om een homokoppel en een alleenstaande moeder, die samen de stap naar gezinsuitbreiding gezet hebben.

“Wie vandaag kiest voor bewust co-ouderschap kiest niet voor de makkelijkste weg”, stelt Tersago. “Langs de ene kant is er een groot gebrek aan begeleiding, langs de andere kant rust er nog heel veel taboe op. Want onbekend is onbemind.” In de aflevering die binnenkort uitgezonden wordt, gaat VTM op zoek naar wensouders die bewust voor deze vorm kiezen.

“Niet hetzelfde als blind trouwen”

Er ontstond echter onmiddellijk ophef over het concept. Zo reageerde de Vlaamse kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens dat “een kind krijgen onomkeerbaar is”. “Het is niet zoals een huis zoeken of blind trouwen.” Ook vanuit de politiek klonken er verontwaardigde commentaren.

“Kinderen krijgen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven”, stelt minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V). “Voor sommige koppels is dat door omstandigheden niet mogelijk. Het is belangrijk dat daarover open kan worden gesproken, ook op televisie. Toch stel ik mij de vraag of dit op deze manier wel thuishoort in een entertainmentprogramma. Het belang van het kind moet steeds vooropstaan en ik vrees dat dat in dit soort formats niet mogelijk is.”

“Geen enkele schaamte?”

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys reageerde nog een pak scherper. “Hier draait mijn maag van om”, zegt hij op Twitter. “1.000 kinderen die al geboren zijn, wachten op pleegouders. Wanneer maken we voor hen een programma?”

En ook Vooruit-senator Bert Anciaux liet zijn ongenoegen blijken. “Is er dan geen enkele schaamte bij VTM? Moet alles wijken voor kijkcijfers en winstbejag? Gewoon intriest.”

VTM: “Lacune onder aandacht brengen”

VTM-woordvoerster Sylvia De Doncker verdedigde het ethische aspect van het programma. “Heel wat mensen kiezen voor bewust co-ouderschap, ook al is dat niet evident. Wie het doet of overweegt, stuit momenteel op een gebrek aan informatie, begeleiding en ondersteuning.”

“Er bestaat ook geen wettelijk kader voor deze gezinsvorm”, ging De Doncker verder. “De wensouders zijn op zichzelf aangewezen. Met dit programma wil VTM deze lacune onder de aandacht brengen en een alternatief bieden. Mensen schatten bepaalde valkuilen en risico’s soms niet voldoende in. In dit programma krijgen ze wel de nodige begeleiding van psychologen, ervaringsdeskundigen, juristen en artsen om erover te waken dat het welzijn van het kind gegarandeerd is.”

Focus op traject

VTM verduidelijkte ook dat de focus van het programma zal liggen op het traject van wensouders om hun kinderwens in vervulling te zien gaan, dus niet zozeer op een zwangerschap an sich. “Ze gaan samen met experten onderzoeken of bewust co-ouderschap voor hen een geschikte ouderschapsvorm is en of het welzijn van het toekomstige kind daarin gegarandeerd is. Het verloop van het traject hebben we uiteraard niet zelf in de hand. Maar het zou kunnen dat er op het einde van het seizoen co-ouders zwanger zijn en dat de vervulling van hun kinderwens in zicht komt”, besluit De Doncker.