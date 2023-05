VTM lanceert betalend streamingplatform VTM GO+: wie betaalt kan ‘Familie’ week vooraf bekijken

Het klinkt als een café zonder bier, maar vanaf vandaag bestaat er dus ook een VTM zonder reclame. Als je ervoor betaalt ten minste. Met VTM GO+ lanceert de zender een streamingplatform waarbij je voor 4,95 euro per maand (3,95 euro als je een jaarabonnement neemt) alle titels op VTM GO kan bekijken zonder reclame. Een ‘comfortservice’, noemt VTM het, voor klanten die willen kijken zonder onderbrekingen.

Al zijn er nog een paar argumenten waarmee de zender betalende abonnees wil lokken. Zo zijn de afleveringen van soaps ‘Familie’, ‘Lisa’, ‘Sturm der liebe’ en ‘Home and Away’ een week vooraf te zien. Elke zaterdag worden de afleveringen van maandag tot en met vrijdag op het platform gedropt. Daarnaast kondigt de zender ook acht titels aan die in eerste instantie op de betalende applicatie te zien zijn en nadien pas op een van de vier grote VTM-zenders. ‘Bel Air’, de spin-off van de populaire jaren 90-sictom ‘The Fresh Prince of Bel Air’ is daar eentje van, net als de docureeks ‘André Hazes: Crossroads’. Laatste extraatje voor wie zijn betaalkaart bovenhaalt: in tegenstelling tot de reguliere VTM GO-app kan je - net zoals bij andere betalende platformen - afleveringen vooraf downloaden om ze later ze bekijken zonder internetverbinding.

Wat met Streamz

De strategie van VTM is opmerkelijk omdat het moederbedrijf DPG Media, net als Telenet, ook investeerde in dat andere betalende streamingplatform ‘Streamz’. Die staan elkaar niet in de weg, vindt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv en streaming bij DPG Media. “Omdat VTM GO+ en Streamz een ander soort titels aanbiedt die elkaar perfect aanvullen. VTM GO+ biedt mainstream entertainment aan, zoals we dat al sinds jaar en dag kennen van VTM. Streamz gaat vooral voor hoogkwalitatieve lokale en internationale topfictie. “Er is een overlap van amper 5%, maar laat ons zeggen dat dat de programmateams van beide huizen scherp houdt”, knikt Lodewyckx.. Bovendien is ons geloof in Streamz zeer groot en blijven we daar volop verder in investeren. Waarbij we ook op onze platformen reeksen van Streamz zullen blijven promoten.”

Elke euro is meegenomen

VTM treedt met de lancering in de voetsporen van het Britse ITV of het Franse TF1 die naast een streamingplatform mét reclame ook een reclamevrije, maar betalende versie hebben. Een te begrijpen strategie, stelt UGent-mediaprofessor Tom Evens. “Het is een nieuwe manier om inkomsten te genereren”, klinkt het. “Operatoren Proximus en Telenet betalen miljoenen distributievergoedingen aan zenders als VTM, maar die dalen natuurlijk nu ook het aantal klassieke tv-kijkers daalt. Ze zoeken dus naar een alternatief. Bovendien moet VTM daarvoor niet fors investeren, want de technologie van VTM Go is er al, net als de content die ze aanbieden. Of ze er veel miljoenen mee zullen verdienen, lijkt me onwaarschijnlijk, maar ze hebben zo de kans om een innovatief imago kracht bij te zetten en elke euro is natuurlijk meegenomen.”

VTM GO werd vier jaar geleden gelanceerd en groeide in die periode uit het grootste betalingsvrije streamingplatform van Vlaanderen. Eén op twee Vlamingen heeft een account en wekelijks bereiken ze een half miljoen kijkers.

KIJK. Kürt Rogiers over verdwenen erotiek in Vlaamse soaps.

Lees ook: