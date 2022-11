VTM laat iconische ‘Soundmixshow’ herleven met ‘Starstruck’, en Laura Tesoro staat aan het roer: “Promotie? Zo zie ik het niet”

TVLaura Tesoro wordt de gastvrouw van ‘Starstruck’, een fonkelnieuwe spectaculaire talentenshow waarin onbekende Vlamingen worden getransformeerd in wereldsterren - een soort ‘Soundmixshow 2.0' dus. Voor Laura Tesoro, die al met de opnames bezig is, is het het grote sprong vooruit. Voor eerst presenteert ze solo op een shiny floor . “Vroeger had ik Koen om op terug te vallen, nu moet ik alleen mijn plan trekken.”

Wie heeft én de stem en de looks én de moves van zijn of haar favoriete, wereldberoemde muziekicoon? Dat is de drievoudige centrale vraag in ‘Starstruck’, de straffe zangcompetitie die in Engeland door ITV wordt uitgezonden en nu door VTM naar Vlaanderen wordt gehaald. Met ‘Starstruck’ laat de zender met verrassend nieuw vocaal talent en met grote wow-factor-transformaties de iconische ‘Soundmixshow’ uit de jaren tachtig herleven. Destijds met Bart Kaell als ‘de sympathieke spring in ’t veld’, nu met Laura Tesoro, die niet langer onder de vleugels van Koen Wauters, als vijfde coach of als één van de vier gezichten van ‘Tien Om Te Zien’ mag presenteren, maar voluit solo deze spectaculaire show zal hosten.

‘Starstruck’ mag dan een kleine stap zijn voor de mensheid, het is echt wel een grote sprong voor de 25-jarige Laura Tesoro. “Het is een fantastische show met alles erop en eraan. Het gaat over passie voor muziek, dus ik voel me daar heel erg thuis. Het is ook de allereerste keer dat ik op een supergrote shiny floor op mijn eentje mag presenteren. Dat ik van VTM nu dat vertrouwen heb gekregen is onbeschrijfelijk. De eerste opnames zijn al achter de rug en waren geweldig. Een spectaculaire rollercoaster. Niet alleen voor de kandidaten, maar zeker ook voor mij. Het is een geweldige show met hoog feel good-gehalte, kijk- en luisterplezier voor de ganse familie en optredens die tot de verbeelding spreken. En neen, ik hoop niet stiekem dat er straks plots drie Laura Tesoro’s hun opwachting maken in deze show”, aldus een enthousiaste Laura.

“Of dit een ferme promotie is voor mij? Oei, zo zie ik dat niet”, vervolgt Laura. “Ik doe gewoon mijn job. Ik vind het wel een hele eer en een groot compliment dat VTM mij de kans biedt en mij het vertrouwen geeft om zo’n grote show te mogen presenteren. Gelukkig word ik heel goed begeleid in alles wat ik moet doen. Natuurlijk was de start heel erg spannend, maar achteraf moet ik toegeven dat het minder erg was dan het leek. Ik doe uiteindelijk niets anders dan wat ik al een paar jaren doe. Alleen, vroeger had ik Koen om op terug te vallen, nu moet ik alleen mijn plan trekken.”

Hoog showgehalte

Een nieuwe muziekcompetitie met bijzonder hoog showgehalte. Dat is dus ‘Starstruck’. In deze nieuwe show worden elke week vier teams van telkens drie doodgewone Vlamingen getransformeerd tot hun idool om dan per drie op te treden. Zo kan je in één aflevering een team Freddie Mercury, Elton John, Lady Gaga en Beyoncé hebben. Een panel van vier ‘specialisten’ kiest eerst wie van elk team het meest overtuigde. Dat viertal neemt het in een sing-off tegen elkaar op. Vervolgens kiezen de experts één kandidaat en mag ook het publiek, in de tv-studio, één showbeest aanduiden dat het meest indruk maakte met zijn stem, looks en moves. Die twee kandidaten stoten door naar de grote finale aan het einde van de reeks.

De opnames van ‘Starstruck’ zijn inmiddels volop aan de gang. Wie de experts van de Vlaamse ‘Starstruck’ zijn wil VTM nog even achter de hand houden. De nieuwe muziekshow zal volgend jaar worden uitgezonden. De zender zal volgend jaar ook al een nieuw seizoen van publiekslieveling ‘The Masked Singer’ en van ‘Liefde voor Muziek’ uitzenden.

