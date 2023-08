VTM GO blikt samen met Rode Duivels vooruit op EK 2024

In ‘Believe’ vertellen verschillende Rode Duivels - waaronder Dodi Lukebakio, Eden Hazard en Jan Vertonghen - over hun passie voor de ploeg. Hoe stomen de Rode Duivels zich klaar voor de kwalificatiecampagne van het EK 2024 in Duitsland? Welke emoties gaan er door hen heen bij het gejuich van de vele supporters? En hoe belangrijk is de kracht van samenhorigheid? Het komt allemaal aan bod in de reeks, waarvan de eerste aflevering nu te zien is op VTM GO.