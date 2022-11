VTM en Play 4 zetten komende weken in op niet-voetbalfans: zo ontloop je het WK Voetbal op tv

TVOver minder dan twee weken start het WK Voetbal in Qatar. Vanaf zondag 20 november gaan Eén en Canvas in voetbalmodus. VTM en Play 4 willen de niet-voetbalfans niet op hun honger laten zitten. Ze pakken nog voor de start van het WK uit met een alternatief aanbod.

Dagelijkse avondquiz en terugkeer ‘SOS Piet’ bij VTM

VTM sleutelt niet aan het klassieke tv-blok met ‘Lisa’, ‘VTM Nieuws’ en ‘Familie’. Volgende week starten wel enkele nieuwe programma’s. Meest opvallende nieuwkomer is het dagelijkse ‘Even goeie vrienden’, een fonkelnieuwe quiz met BV’s, gepresenteerd door Jens Dendoncker en Julie Van den Steen. Die quiz zal gedurende het WK elke weekdag van maandag tot en met donderdag in de late avond op VTM te zien zijn. Nog opvallend is de terugkeer van Piet Huysentruyt, die zes weken lang in prime time ‘SOS Piet’ mag doen herleven. Op zaterdag kiest VTM voor de docureeks ‘Ik ben Camille’ en ‘K3 een jaar later’ en film, op zondag voor onder andere ‘Code van Coppens’.

• 18.25u: ‘Lisa’

• 19u: ‘VTM Nieuws’

• 20.05u:’Familie’

• 20.40u:

maandag: ‘Blind getrouwd’ (14 november), nadien ‘Out of Office’

dinsdag: ‘Helden van hier: de MUG’

woensdag: ‘SOS Piet XL’

donderdag: ‘Ons DNA’

vrijdag: ‘The Voice van Vlaanderen’

• 21.40u.’Even goeie vrienden’

Gert gaat door bij Play4, ‘James de musical’ pas na WK

Voetbal of niet, Gert Verhulst blijft op Play 4 elke weekdag om 20 uur gasten ontvangen in ‘De tafel van vier’. Hij zal het na deze week wel zonder kijkcijferkanon ‘De allerslimste mens ter wereld’ moeten stellen. De zender en Gert hopen extra kijkers aan te trekken die niet wild zijn van een avondje voetbal.

In het weekend houdt Play 4 het rustig. Op vrijdag zijn er herhalingen van docureeksen en een film. Op zaterdag loopt ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ nog even door. Op zondag is er de docureeks ‘True Crime Belgium’. Fans van James Cooke zullen nog tot december moeten wachten voor het tweede seizoen van ‘James de musical’.

• 20u: ‘De tafel van vier’

• 21u:

maandag: ‘The Sky is the Limit’

dinsdag: ‘Alex Agnew’s Fear Factor’

woensdag : ‘Bake Off Vlaanderen’

donderdag: ‘Déja Vu’

vrijdag: docureeks/film

Op Eén verdwijnt ‘Blokken’, ‘Thuis’ bijna twee uur eerder

Bij de VRT-zenders Eén en Canvas staat alles in het teken van het WK Voetbal in Qatar. De VRT heeft als openbare zender de uitzendrechten en brengt alle wedstrijden live. Uiteraard zal de focus liggen op de matchen van de Rode Duivels. Verder is er het dagelijkse kaderprogramma ‘Villa Sporza’ vanuit het Gentse Wintercircus.

Opvallend is dat ‘Thuis’ bijna twee uur eerder te zien is door de voetbalwedstrijden. ‘Blokken’ van presentator Ben Crabbé last zelfs een pauze in. ‘Het journaal’ wordt fors ingekort. Op Canvas lopen ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ wel gewoon verder. ‘De ideale wereld’ valt eveneens weg.

De wedstrijden om 11, 14 en 20 uur zijn te zien op Eén, de wedstrijd om 17 uur schuift naar Canvas. Elke wedstrijd wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing met Imke Courtois (11u), Maarten Vangramberen (14u en 17u) en Karl Vannieuwkerke (20u). Karl neemt aansluitend ook de dagelijkse talkshow ‘Villa Sporza’ voor zijn rekening.

Op 7, 8, 11, 12, 15 en 16 december wordt er niet gevoetbald. Eén en Canvas zullen op die dagen een aangepaste programmering brengen. De finale vindt op zondag 18 december om 16 uur plaats.

• 18.15u:’Dagelijkse kost’

• 18.30u: ‘Thuis’

• 19u: ‘Het journaal’

• 19.40u: ‘WK Voetbal’

• 22.10u: ‘Villa Sporza’

