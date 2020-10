VTM en Eén groeien, 'De slimste mens' houdt VIER overeind: coronamaatregelen jagen kijkcijfers de hoogte in

Net als in het voorjaar moeten we in 'ons kot' blijven. En dat is opnieuw te merken aan de kijkcijfers. Globaal keken deze maand dagelijks 1.910.082 Vlamingen tv. Een jaar eerder waren er dat 1.787.139, zo'n 6 procent minder. Topmaand is maart, toen dagelijks 2.092.786 mensen keken. Opvallend: er wordt én meer live gekeken én meer uitgesteld. Drie zekerheden daarbij: we willen geen seconde nieuwe informatie missen, kicken op topsport zoals De Ronde van Vlaanderen en de Rode Duivels en hebben een vaste afspraak voor 'must see'-entertainment zoals 'The Masked Singer', 'Château Planckaert', 'Snackmasters', soaps en 'De slimste mens ter wereld'.