VTM besluit om ‘Ik Wil Een Kind’ niet te maken: “Meeste wensouders willen traject niet voor de camera afleggen”

“Met ‘Ik Wil Een Kind’ wilden we heel graag het taboe rond bewust co-ouderschap doorbreken”, aldus Maarten Janssen, channel manager VTM. “Daar zijn we voor een stukje in geslaagd met de lancering van de oproepaflevering, die stevig over de tongen ging. Daar wilden we graag een integer en respectvol programma uit laten voortvloeien waarin het traject van de wensouders werd begeleid en gevolgd. Uit gesprekken met mensen die zich hebben aangemeld stellen we momenteel vast dat de nood aan informatie en begeleiding heel hoog is, maar dat de meeste wensouders het traject liever niet voor de camera’s afleggen.”