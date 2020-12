VTM annuleert eindejaarsprogramma ‘Kerst met Ballen’: “Het voelt niet juist om dit nu uit te zenden”

In ‘Kerst met Ballen’ zouden Nora Gharib (27), Conner Rousseau (28), Sean Dhondt (36) en Natalia (40) 2020 samen rond de kersttafel afsluiten in een knus huis. Daarbij zouden ze persoonlijke vragen, dilemma’s en uitdagingen voorgelegd krijgen via de ballen in de kerstboom.

“Het idee voor ‘Kerst met Ballen’, is eerder dit najaar ontstaan, toen nog niet duidelijk was welke coronamaatregelen zouden gelden in de eindejaarsperiode”, zegt Maarten Janssen, channel manager van VTM. “Nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen en van elke Vlaming grote inspanningen worden gevraagd om de feestdagen in zeer kleine kring door te brengen, voelt het niet juist om het programma uit te zenden. In de plaats brengen we wel de nodige warmte in de huiskamers met de leukste fragmenten uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, het succesvolle programma van Jens Dendoncker.”