VRT zet Martine Tanghe in de bloemetjes na allerlaatste nieuwsuitzending: “Ik zal elke dag naar ‘Het Journaal’ blijven kijken. Met een glas witte wijn”

Even leek Martine uit haar lood geslagen toen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) middenin een interview vertelde dat de VRT-kijker en hijzelf Martine zouden missen. “Wat een verrassing”, glimlachte ze. Om vervolgens naadloos verder te gaan met het volgende nieuwsitem. Nee, Martine is na een carrière van 42 jaar niet snel meer uit het lood te slaan. Ook andere collega’s wensten Martine het allerbeste tijdens de uitzending. “Je was het beste nieuwsanker dat België ooit gekend heeft”, blies VS-correspondent Björn Soenens de loftrompet. “Wat moeten wij nu zonder jou doen? Ik ben opgegroeid met je. Je bent een echt monument!” Martine sloot haar laatste uitzending af met de woorden: “Ik ga jullie missen. Hou vol! Het komt weer goed!”

Na de uitzending kwamen collega Wim De Vilder en Max de VRT-studio binnengelopen, het kleinkind en het knuffelcontact van Martine. Met een bos bloemen, een gebaar dat het VRT-nieuwsanker duidelijk niet onberoerd liet. Ook haar twee zonen en dochter waren achter de schermen van de partij. Met tranen in de ogen keek ze nadien naar een extra Martine-Journaal, een terugblik op haar carrière bij de openbare omroep, op de tonen van een muzikale ode door Bart Peeters. We zagen ook hoe het nieuwsanker naar aanleiding van haar pensionering werd ontvangen door de koning. “Koningin Mathilde is een grote fan van u”, zei onze vorst. “Het was een grote eer om hier te mogen zijn. Ik beschouw dit echt als een teken van erkenning”, reageerde Martine. De Vilder vertelde ook dat de laatste nieuwsuitzending van Martine ook via livestream gevolgd zou worden door het koningshuis.

Prijs Jan Wauters

Daarnaast was ook te zien hoe voormalig Europees president Herman Van Rompaey een haiku aan haar opdroeg. Daarnaast bevatte het gelegenheidsjournaal nog een laatste verrassing: Martine werd ook bekroond met de Grote Prijs Jan Wauters. Die bekroont elk jaar een Nederlandstalige mediapersoonlijkheid die excelleert in het gebruik van het Nederlands, en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit. “Een heel leven in dienst van warme, correcte, verzorgde en toch levende taal voor een breed publiek”, klonk het in een juryverslag. “Slechts één nieuwsanker heeft zo weinig woorden nodig om alles te kunnen zeggen; en wel omdat Martine met haar ogen kan spreken. Kijkers kunnen de ziel van Martine lezen, vanuit het diepste van haar ogen. In alle jaren van de Grote Prijs Jan Wauters was ze telkens de ontegensprekelijke toetssteen.” “Ik ben hier ontzettend dankbaar voor”, reageerde Martine.

Tanghe blikte ook even terug op haar 42-jarige carrière. “Het werk is ongelofelijk veranderd. Vroeger was dit echt een mannenwereld. Toen ik startte, was ik pas de tweede vrouw op de redactie. Ook de snelheid is enorm veranderd. Het nieuws komt dag en nacht op ons af en het is veel moeilijker om alles wat binnenkomt goed te kunnen blijven checken. Mijn favoriete momenten zijn ongetwijfeld de verkiezingsuitzendingen. Ik vind dat gewoon enorm spannend en ook belangrijk voor de toekomst van ons land. Ik ga de collega’s ontzettend hard missen. En ik ga elke dag naar ‘Het Journaal’ kijken, met een glaasje wijn.”

Volledig scherm Martine was geëmotioneerd na de huldiging. © VRT

Taalicoon

“Al meer dan 40 jaar verpersoonlijkt Martine Tanghe de heerlijke helderheid van de Nederlandse taal”, vertelt VRT-CEO Frederik Delaplace. “Ze zet vanuit de journaalstudio van de VRT de norm voor vele generaties van Vlamingen en is ongetwijfeld het grote voorbeeld voor heel wat studenten Letteren en Journalistiek. Maar Martine Tanghe is veel meer dan een taalicoon. Ze loodst de kijker door het wereldnieuws met een unieke stijl, met een zakelijkheid die ook heel veel warmte uitstraalt, waardoor elke Vlaming zich persoonlijk door haar aangesproken voelt. En daarvoor willen we haar uitdrukkelijk bedanken met de iconische woorden waarmee ze zelf duizenden keren afscheid nam: Martine, dank dat je bij ons was.”

“Martine was niet alleen het gezicht van ‘Het journaal’ van de BRT, de BRTN en VRT. Maar ze was hét anker voor nieuws in Vlaanderen”, laat VRT NWS-hoofdredacteur Liesbet Vrieleman weten. “Door alle grote crisissen, rampen en oorlogen van de voorbije 40 jaar heeft ze ons geloodst. We mogen blij zijn dat we op zo iemand van internationale klasse hebben mogen rekenen in Vlaanderen. Ze heeft de lat hoog gelegd voor generaties van journalisten en wat dat betreft zal ze voor mij het voorbeeld blijven voor de volgende generaties.”

Felicitaties van een Rode Duivel

Heel wat collega’s zetten Martine ook in de bloemetjes via een videoboodschap. “We kennen elkaar al van toen we 17 waren, van de allereerste dag van onze studententijd”, vertelde André Vermeulen. “Ik heb vanop de eerste rij mogen meemaken hoe jij als geen ander het vak beheerste. Hoe ze altijd de juiste woorden vond en de juiste toon en dat in correct maar ook heel natuurlijk Nederlands.” Ook Phara de Aguirre had niets dan lovende woorden: “Ik heb enkele jaren geleden, toen jij andere dingen aan je hoofd had, heel even ‘Het Journaal’ mogen presenteren. En toen heb ik pas echt beseft hoe goed jij dat deed. Je zat daar alsof het een fluitje van een cent is, maar tegelijk legde je de lat heel hoog. Het moest natuurlijk juist zijn, het moest begrijpelijk zijn, maar het moest ook mooi zijn.”

Martine outte zich ook als grote sportfan. Vandaar dat ze felicitaties kreeg uit een bijzondere hoek. “We gaan je missen”, gaf Jan Vertonghen toe. “Je was hier altijd vaste kost op tv. Ik ga stoppen met de heruitzendingen van ‘F.C. De Kampioenen’ te bekijken en beginnen met herhalingen van ‘Het Journaal’ met jou. Er staat heel wat materiaal op YouTube. Ik kan nog wel een paar jaar verder.”

Het bijzondere journaal sloot af met lovende woorden van de man in de straat, terwijl Yevgueni ‘Als ze lacht’ zong als eerbetoon. “Ik ben met haar opgegroeid. Zij was hét nieuwsanker van Vlaanderen. Je ziet haar niet ouder worden, het is een prachtige vrouw. Zo gepassioneerd door haar werk. Dé moederkloek van het nieuws. ‘Het Journaal’ zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Afscheidspagina

Om de kijkers de kans te geven op een persoonlijke manier afscheid te nemen, biedt de VRT een speciale pagina aan op vrt.be: “Bedankt Martine!”. Daar kan iedereen die dat wil gelukwensen, een woordje van dank of waardering, een anekdote of een ander afscheidsberichtje plaatsen.

Het laatste Journaal van Martine inclusief het extra Martine-Journaal is te herbekijken op VRT NWS en VRT NU.

Ook de collega’s van VTM Nieuws brachten een eerbetoon aan Martine:

