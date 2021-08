VRT zendt volledige reeks ‘FC De Kampioenen’ opnieuw uit

Herkenbaar­heid ten top: deze series laten Gen Z en millenni­als niet onberoerd

4 augustus Met deze treffende, herkenbare series zal elke (post-)millennial zich ongetwijfeld meer dan eens kunnen identificeren. Wij bundelden in onze Kijkgids de strafste personages en hun typische struggles. In het nieuwe ‘F*** You Very, Very Much’ (Streamz) volgen we drie chaotische hartsvriendinnen, het gitzwarte ‘The End of the F***ing World' (Netflix) vertelt het duistere verhaal van zelfverklaard psychopaat James en ook het indrukwekkende ‘I Am Not Okay With This’ (Netflix) spreekt tot de verbeelding.