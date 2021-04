VRT-weerman Bram wordt majoor

"Na acht maanden bijkomende opleiding bij Defensie, leg ik morgen mijn laatste examen af", verkondigde hij gisteren op sociale media. "Het zijn de laatste loodjes." Of hij ook effectief slaagde, is nog niet duidelijk. Maar Verbruggen had er vooraf alleszins goede hoop in. "Mijn kamer op de militaire school is alvast leeg." Zijn taken als weerman bij de VRT blijven ongeacht het resultaat doorlopen zoals eerder. Verbruggen is sinds november 2018 weerman op radiozender MNM, Radio 1 en Radio 2, waar hij afwisselend met Frank Deboosere het weerbericht presenteert. Het jaar daarna werd hij ook weerman op Eén, afwisselend met Frank en Sabine Hagedoren.