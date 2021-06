VRT verkoopt steeds meer tv-programma's aan het buitenland

Showbizz Siska Schoeters doet ‘De Droomfa­briek’ van Bart Peeters opnieuw draaien: “Bart staat nog altijd in mijn gsm als ‘Bart Peeters Echt’”

5 juni Als ‘kind van haar tijd’ zat de twaalfjarige Siska Schoeters (39) elke vrijdag aan het tv-scherm gekluisterd. Dezer dagen doet zij ‘De Droomfabriek’ zélf herleven en treedt zo in de voetsporen van haar jeugdidool Bart Peeters (61). “Als kind heb ik zelf nog een wens naar ‘De Droomfabriek’ gestuurd”, lacht Siska. In een dubbelinterview vertellen de twee over hun bijzondere band. “Soms heb ik het gevoel dat wij familie zijn’, aldus Bart. Al zijn ze volgens Siska geen typische vrienden. “Het is niet zo dat we bij elkaar gaan barbecueën. Uren lachen met dezelfde moppen, dat doen we dan weer wel.”