VRT stopt tien mensen onder een dak voor ‘Vrede op aarde’: “Dit helpt niet”

Dany Verstrae­ten verrast Wetstraaticoon Dirk Van den Bogaert (67) tijdens laatste li­ve-interven­tie

17 december “Over naar Dirk Van den Bogaert in de Wetstraat”, 32 jaar lang was dit bijna dagelijks te horen in VTM NIEUWS. Dirks laatste live-interventie was vanavond, maar toch blijft het 67-jarige icoon van de nieuwsdienst actief, bevestigde hij op het einde van de uitzending. De verrassing was totaal toen Dany Verstraeten - net zoals Van den Bogaert sinds het prille begin in 1989 actief voor VTM - hem met bloemen kwam verrassen voor de ambtswoning van de premier.