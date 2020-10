VRT stopt op 19 november (definitief) met dagelijkse talkshow 'Vandaag’

TV Danira over nauwe band met papa Houssein: “Als enig kind zorgen voor twee bejaarde ouders, ooit, daar lig ik nu al van wakker”

20 september Vilvoorde City, where de 'Vandaag'-presentatrices are hot en de vaartkant is pretty. Danira Boukhriss Terkessidis (30) zit vanaf maandag weer dagelijks aan haar tafel. Maar nu is het nog even uitbuiken, samen met haar vader. "Ik vertrouw niemand, behalve mijn ouders."