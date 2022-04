VRT stoot productie van ‘Thuis’ af, maar dat komt hen niet meteen goedkoper uit

TV Bart De Wever openhartig in ‘Viva la feta’: “Ik ben een cactus in de liefde, een beetje water kan volstaan”

Bart De Wever was maandag te gast in ‘Viva la feta’, met Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham. Daar liet hij uitzonderlijk even (een beetje) in zijn ziel kijken, wat niet vanzelfsprekend is voor het NVA-kopstuk. “Ik voel me hier ongemakkelijk bij.”

19 april