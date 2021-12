VRT stelt nieuw actieplan voor: meer entertainment en op zoek naar opvolger voor ‘FC De Kampioenen’

TV De VRT gaat de komende jaren meer inzetten op creativiteit en ontspanning. Bedoeling is om meer evenwicht in het huidige programma-aanbod te brengen en zo meer aansluiting te vinden bij jongeren, kortgeschoolden en Vlamingen met een buitenlandse herkomst. Uit een grote peiling van de VRT blijkt namelijk dat maar liefst 1 op de 3 Vlamingen de VRT niet kent of niet weet dat het de openbare omroep is. VRT-topman Frederik Delaplace ziet onder meer heil in een opvolger voor de populaire reeks FC De Kampioenen en meer ontspannende formats, zo bleek bij de voorstelling van de resultaten van de peiling.

Sinds begin dit jaar voerde VRT een uitgebreide volksbevraging uit om te weten te komen hoe goed Vlamingen met de openbare omroep vertrouwd zijn en wat ze nu eigenlijk verwachten van de VRT.

Erg opmerkelijk is dat 1 op de 3 Vlamingen de naam van de publieke omroep in Vlaanderen niet kent. Dat is vooral het geval bij de 12 tot 25-jarigen, Vlamingen van buitenlandse herkomst en kortgeschoolden, meteen ook de doelgroepen die lager scoren op tevredenheid.

Een belangrijke kanttekening: bij de vraag naar de bekendheid van de VRT werd doelbewust niet verwezen naar de namen van de aanbodsmerken, zoals MNM of Eén, waarvan de bekendheid doorgaans veel hoger ligt. Zo was er onder de bevraagden quasi niemand die geen enkel VRT-merk kent.

Er vielen ook positieve conclusies te trekken uit de peiling. Zo zegt 77 procent van de Vlamingen over het algemeen tevreden te zijn over de VRT en krijgt de omroep slechts van 9 procent een dikke onvoldoende.

Tegelijk wordt de VRT gezien als rationeel en informatiegedreven en sterk geassocieerd met de woorden informatief, betrouwbaarheid en kwaliteit. Informeren blijft volgens de Vlamingen de kernopdracht van de openbare omroep en 87 procent wil bijvoorbeeld dat de VRT hen helpt om nepnieuws te herkennen.

Nieuwe ‘FC De Kampioenen’

Daartegenover staat dat de VRT door de ondervraagden minder wordt gezien als ontspannend, vernieuwend en creatief. Op dat vlak moet er een en ander veranderen, vindt Delaplace. Er wordt aan de Reyerslaan onder meer gedacht aan een opvolger voor het immens populaire FC De Kampioenen, meer muziekprogramma’s, een laatavondprogramma en diverse quizformats.

“Zeker in tijden van corona is er nood aan programma’s die, in lijn met het DNA van de publieke omroep, ruimte geven aan humor, creativiteit en ontspanning”, klinkt het. Een extra focus op creativiteit en ontspanning binnen het huidige budget is volgens Delaplace nodig opdat de VRT haar publieke opdracht goed zou kunnen invullen. “Anders dreigen bepaalde doelgroepen af te haken.” Er zit zeker geen radicale switch aan te komen, benadrukt de CEO, het gaat puur om het corrigeren van een zeker onevenwicht in de genres.

Zes actiepunten

Op basis van de onderzoeksresultaten werd een plan opgesteld met zes actiepunten. Zo blijft de VRT de komende tijd inzetten op onafhankelijke journalistiek en de strijd tegen desinformatie en nepnieuws. Er wordt ook meer geïnvesteerd in vernieuwing en ontspanning. “Zo bestuderen we een nieuwe sitcom en een laatavondprogramma”, klinkt het in het persbericht.

De VRT gaat daarnaast nog meer investeren in een (digitaal) aanbod op maat. Concreet kan men sinds 9 december VRT NU kijken via een nieuwe first screen-app. Op termijn zal ook het audio-aanbod via dat platform beschikbaar zijn. Tot slot zullen ook meer diverse stemmen en opinies aan bod komen. 88% van de Vlamingen vindt het volgens ‘Jouw VRT’ namelijk belangrijk dat de omroep aandacht heeft voor verschillende meningen.

