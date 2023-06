VRT-programmadirecteur wil sleutelen aan ‘Ons huis/nieuw huis’: “We moeten meer het verschil maken”

TV Na het succes van film 'The Little Mermaid' kondigt Disney nu nieuwe serie aan over zeemeermin Ariel

Zeemeermin Ariel, in de live-action-versie van ‘The Little Mermaid’ vertolkt door Halle Bailey, verovert massaal de harten van Disneyfans van over de hele wereld. Hoewel de film nog maar drie weken in de bioscoop draait, heeft Disney nu ook bekendgemaakt dat ze werken aan een gloednieuwe animatieserie over de geliefde Disneyprinses.