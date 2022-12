VRT MAX zet in ‘Season of Sex’ seksuele escapades van jonge vrouw centraal: “Vrouwelijk genot zou geen taboe mogen zijn”

TVIn de VRT MAX-serie ‘Season of sex’ gaat twintiger Lou op zoek naar goede seks en naar wat goede seks is. De makers willen clichés over vrouwelijk genot doorbreken en via fictie tonen hoe je een complexloos seksueel bestaan uitbouwt. “Ja, dat is ook anno 2022 nodig. Misschien zelfs meer dan ooit”, klinkt het bij experts. Zij juichen de educatieve insteek toe. “Schitterend materiaal om in de klas mee aan de slag te gaan.”