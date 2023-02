VRT lost eerste beelden van ‘Arcadia’, de reeks van 1 miljoen euro per aflevering

TV‘Arcadia’ verschijnt pas vanaf 19 maart op de buis, maar enkele gelukkigen kunnen de eerste afleveringen van de reeks vanavond al in primeur bekijken op het Filmfestival Oostende. De gloednieuwe Eén-reeks is met een totaal van één miljoen euro per aflevering een van de duurste reeksen ooit gemaakt in Vlaanderen en speelt zich af in een fictieve nabije toekomst. Bekijk hierboven alvast de eerste beelden.

Het verhaal speelt zich - zoals de titel al laat blijken - af in ‘Arcadia’. Dat is een plek waar Vlamingen en Nederlanders samenleven nadat er een grote ramp heeft plaatsgevonden. In ‘Arcadia’ bestaat er niet zo iets als criminaliteit. Want doordat grondstoffen schaars geworden zijn, wordt een puntensysteem geïntroduceerd: de Burgerscore. Die bepaalt wat je kan en mag doen in deze maatschappij, en waar je als burger recht op hebt. Wie volgzaam is, kan punten sparen om een beter leven op te bouwen.

In de reeks wordt een gezagsgetrouwe familie gevolgd die een goed leven leidt dankzij hun goede Burgerscore. Maar alles verandert wanneer aan het licht komt dat de vader van het gezien gefraudeerd heeft om de Burgerscore van twee van zijn dochters hoog te houden. Hij wil hen zo beschermen tegen een wereld waarin alles afhangt van hun score. Als straf wordt hij uit Arcadia verbannen naar de buitenwereld, die bijna onbewoonbaar is en waar Darwins survival of the fittest heerst. Zijn vrouw en vier dochters blijven alleen achter en krijgen strafpunten voor de fraude die hij pleegde. Ze komen worden het slachtoffer van bedrog en verraad. Daardoor wordt hun solidariteit aan elkaar steeds meer op de proef gesteld. Kiezen ze voor zichzelf of elkaar? Dat is de vraag.

Samenwerking

Onder meer Lynn Van Royen, Gene Bervoets, Wim Opbrouck en Natali Broods spelen de hoofdrollen in de gloednieuwe reeks. De opnames vonden plaats in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In Vilvoorde werd zelfs een gigantische, futuristische set gebouwd.

De serie wil namelijk zeker niet onder doen voor andere internationale topreeksen met gigantische budgetten. Aan VRT NWS vertelt producent Helen Perquy: “Je mag niet zien dat het uit Vlaanderen komt. We moeten naast die andere, internationale reeksen kunnen staan.” En daarvoor is geld nodig. Een budget dat onder meer in Nederland en Duitsland werd gevonden. Want door een coproductie van VRT en de Nederlandse openbare omroep NPO én met steun van de Duitse omroep ADR, werd een aanzienlijk bedrag samengeraapt van één miljoen euro per aflevering.

‘Arcadia’, vanaf 19 maart wekelijks te zien op Eén.

