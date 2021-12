VRT kondigt ambitieuze plannen aan, met opvolger voor 'F.C. De Kampioenen': “We willen niet sterven samen met de laatste fan”

TV Fietsen­merk Peleton slaat terug met parodie op sterfscène uit ‘And Just Like That’

Opgelet, spoilers! Wie ‘And Just Like That’, de langverwachte reboot van ‘Sex and the City’ al heeft bekeken op Streamz, kon zien hoe op het einde van de eerste aflevering een belangrijk personage overleed tijdens een work-out op een hometrainer van het merk Peloton. Daar was het in eerste instantie niet zo blij mee, maar nu heeft het bedrijf er toch voor gekozen om een graantje mee te pikken van het succes van de reeks.

