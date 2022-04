VRT haalt sketch ‘De ideale wereld’ rond Holocaust offline na protest

Op 7 april bracht ‘De ideale wereld’ een sketch over Cent Wafers. Presentator Jan Jaap van der Wal toonde krantenartikels die beschreven hoe de koekjes niet meer verkrijgbaar waren door de oorlog in Oekraïne, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarop volgde een persiflage op de film ‘Schindler’s List’, met de originele beelden, voorzien van enkele montage-ingrepen en een nieuwe klankband. Industrieel Oskar Schindler, die het leven van naar schatting 1.200 Joden gered zou hebben, verandert zo in de oprichter van een fabriek van ‘Jodenkoeken’. De sketch verscheen na de uitzending ook op de Facebook-pagina van ‘De ideale wereld’. Net geen 700 mensen vonden dat grappig of leuk, maar er verschenen ook afwijzende commentaren.

‘Ruimere context’

Na een advies van de programmacharterraad heeft de VRT afgelopen vrijdag het filmpje van de sociale media gehaald. In een antwoord aan de klagers laat de VRT weten dat het “ongepast” was. “Humor en satire in onze programma’s moeten kunnen, maar het mag nooit de bedoeling zijn om mensen te kwetsen of om te lachen met iemands lijden. We erkennen dat dat hier wel is gebeurd. We willen dan ook uitdrukkelijk onze excuses aanbieden.”