VRT grote slokop, geen Niels Destadsbader of Koen Wauters: dit zijn de genomineerden voor de nieuwe mediaprijzen ‘Kastaars!’

TVDe genomineerden voor de ‘Kastaars!’ zijn bekend. De nieuwe mediaprijzen, die op 28 januari uitgereikt worden, zijn onderverdeeld in acht publieksprijzen en drie juryprijzen. VRT-merken zijn daarbij het best vertegenwoordigd, Danira Boukhriss en Erik Van Looy hebben elk drie nominaties, Niels Destadsbader, Koen Wauters en Karl Vannieuwkerke vallen op door hun afwezigheid.

Populairste ‘tv-programma’, ‘radioshow’, ‘fictiereeks’, ‘persoonlijkheid’, ‘podcast’, ‘onlinereeks’, ‘tv-moment’ en ‘tv-deelnemer’. Dat zijn de acht publieksprijzen die in de eerste editie van de ‘Kastaars’ worden uitgereikt. Daarnaast duidt een jury ook nog drie prijzen uit voor ‘doorbraak’, ‘carrière’ en een soort speciale ‘juryvermelding’. Opvallend in die lijst van 80 nominaties zijn het aantal VRT-merken. 38 van de 80 genomineerden zijn verbonden aan de openbare omroep tegenover 17 nominaties voor VTM-merken, 16 voor SBS en 9 voor andere merken. Dat verschil is vooral te merken in de categorieën ‘radio’ en ‘fictie’, logisch want de openbare omroep heeft veel meer radiozenders dan de concurrentie en specialiseert zich al jaren in fictie van eigen bodem.

Verder opmerkelijk: in de lijst van populairste mediapersoonlijkheden van het jaar, staat er met Dina Tersago slechts één VTM-gezicht. Grote kanonnen als Niels Destadsbader en Koen Wauters zijn niet terug te vinden. De eerste presenteerde met ‘The Masked Singer’ nochtans het meest bekeken programma van 2022, Wauters was afgelopen jaar - buiten als coach in ‘The Voice’ - niet verbonden aan een groots programma. Nog een opvallende afwezige in dat lijstje is Karl Vannieuwkerke. Met programma’s als ‘Villa Sporza’ en ‘Vive Le velo’ beheerste hij het drukke sportjaar, maar een nominatie kreeg hij dus niet. De namen die het meest voorkomen in de lijst zijn Erik Van Looy en Danira Boukhriss Terkessidis. Beiden staan ze in de lijst van populairste ‘mediapersoonlijkheid’, ‘tv-deelnemer’ en ‘tv-moment’ van het jaar.

Gelijkgestemde violen

De genomineerden zijn bepaald door het onderzoeksbureau iVOX. “Die hebben twee keer per jaar - een keer na het tv-voorjaar en een keer na het tv-najaar - een rondvraag gedaan bij alle lagen van de Vlaamse bevolking”, vertelt Luc Appermont, die een negenkoppige jury voorzit met onder meer Nora Gharib, Goedele Liekens en Tim Van Aelst. Appermont, in een niet zo ver verleden winnaar van veertien Gouden Ogen, vertelt verder echt te geloven in de nieuwe Vlaamse mediaprijzen. “Het is de allereerste keer dat álle mediagroepen zich achter zo’n initiatief hebben geschaard”, klinkt het. “Bij alle eerdere prijzen sprong de samenwerking altijd af op de verschillen tussen de openbare en commerciële omroepen, maar nu zijn violen eindelijk gelijk gestemd.”

De voorloper van de ‘Kastaars’, De Vlaamse Televisiesterren, stierven vijf jaar geleden een stille dood. De kijkcijfers van de uitreiking - afwisselend uitgezonden door VTM en VRT en later ook VIER - ebden weg, terwijl de kosten hetzelfde bleven. De laatste Vlaamse Televisiesterren werden in 2018 buiten het oog van de camera’s toegekend tijdens een gastcollege in een aula van de Universiteit Gent.

Twee edities

Dit keer zetten alle grote mediagroepen (DPG Media, VRT, SBS) hun schouders onder de verkiezing die op 28 januari op alle grote tv-zenders, radiostations en online video- en nieuwsplatformen tegelijk zal worden uitgezonden. Ook de volgende twee edities liggen volgens de organisatoren al vast, op zaterdag 27 januari 2024 en zaterdag 25 januari 2025.

Ontdek hier alle genomineerden, stemmen kan tot en met donderdag 19 januari via kastaars.be.

Televisieprogramma van 2022

The masked singer (VTM)

De allerslimste mens ter wereld (Play4)

De mol (Play4)

Down the road (Eén)

Restaurant misverstand (Eén)

Code van Coppens (VTM)

Reizen Waes (Eén)

De ideale wereld (Canvas)

Taboe (Eén)

James de musical (Play4)

Mediapersoonlijkheid van 2022

James Cooke (SBS)

Dieter Coppens (VRT)

Fien Germijns (VRT)

Erik Van Looy (SBS)

Philippe Geubels (VRT)

Gert Verhulst (SBS)

Tom Waes (VRT)

Danira Bouhkriss Terkessidis (VRT)

Dina Tersago (VTM)

Siska Schoeters (VRT)

Fictiereeks van 2022

Dertigers (Eén)

Chantal (Eén)

Nonkels (Play4/Streamz)

Thuis (Eén)

Familie (VTM)

Onder vuur (Eén)

Undercover (Eén)

De kotmadam (VTM)

Déjà vu (Streamz)

Twee zomers (Eén)

Radioprogramma van 2022

De inspecteur (Radio2)

Maarten & Dorothee (Qmusic)

De ochtend (Studio Brussel)

De wereld van Sofie (Radio 1)

Sven & Anke (Joe)

Radio2 hitmix met Anja Daems (Radio2)

De tijdloze (Studio Brussel)

Raf & Rani (Joe)

Generation M (MNM)

Kawtar & Keyaert (MNM)

Online videoreeks van 2022

Average Rob

De slimste 20 (GoPlay)

Behind the mask (VTM GO)

Camille - Welkom in mijn leven (VTM GO)

#BelRiadh (VRT NWS)

De keuze van Dany (HLN)

Roomies (VRT MAX)

Security Checkers (VTM GO )

2DEZIT (Streamz)

Viktor vs Francesco (GoPlay)

Podcast van 2022

Björn in the USA (VRT NWS)

Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire (Qmusic)

De kroongetuigen (HLN)

Lotte gaat diep (MNM)

De stemmen van assisen (Het Nieuwsblad)

De tien meest gegoogelde vragen (Qmusic)

De allerlaatste getuigen (HLN)

Vrolijke vrekken (Het Nieuwsblad)

The Legend of Zillion (Studio Brussel)

Welcome to the AA

Deelnemer van 2022

Prinses Delphine in Dancing with the Stars (Play4)

Bart Cannaerts in De allerslimste mens ter wereld (Play4)

De cast van Restaurant misverstand (Eén)

Danira Boukhriss Terkessidis in De allerslimste mens ter wereld (Play4)

Miss Poes Camille Dhont in The Masked Singer (VTM)

Brecht & Dziubi in Blind getrouwd (VTM)

Radijsje Erik Van Looy in The Masked Singer (VTM)

Tom Waes als portier in Those were the Days (VRT MAX)

De mama’s uit Zorgen voor mama (Eén)

Pleegmoeder Ingrid in Taxi Joris (Canvas)

Mediamoment van 2022

Onverwachte wending: Philippe verlaat De mol (Play4)

Danira Boukhriss Terkessidis wint De allerslimste mens ter wereld (Play4)

De ontmaskering van Conner Rousseau in The Masked Singer (VTM)

De warmste week (VRT)

Viv en Lowie gaan in tranen uit elkaar in Thuis (Eén)

Afscheid van mémé Clara in Château Planckaert (Eén)

De Radio 1-sessie met Arno (Radio 1)

Erik Van Looy ziet na jaren de cowboy van The Village People terug in James de musical (Play4)

Caroline wil stoppen in Blind gekocht omdat ze niet tevreden is met huis van 1 miljoen (Play4)

Zatte madammen van De ideale wereld lachen met FC De kampioenen (Canvas)

