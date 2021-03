VRT brengt ‘Dagelijkse Kost’-foodboxen op de markt

Dat tv-koks zich aan een foodbox wagen, is niet nieuw. Chefs als Sergio Herman, Peter Goossens en Sandra Bekkari brachten al eigen kant-en-klare maaltijden op de markt. Maar nu brengt voor het eerst een tv-programma een foodbox uit: ‘Dagelijkse Kost’. Daarvoor ging VRT een samenwerking aan met Foodmaker, een Belgisch bedrijf. Alle recepten zouden bereid kunnen worden in minder dan 30 minuten. “De gerechten zullen gebaseerd zijn op recepten uit ‘Dagelijkse kost’ en zijn volledig samengesteld en goedgekeurd door Jeroen zelf”, laat VRT-woordvoerder Hans Van Goethem weten aan Het Nieuwsblad. De boxen zullen nog eind deze maand te bestellen zijn via de website van Foodmaker. Hoeveel ze gaan kosten, is nog niet bekend. Het project maakt deel uit van de ‘brand extensions' van de openbare omroep. In dat geval mag de VRT inkomsten halen uit “de exploitatie van afgeleiden van het programma-aanbod, met name merchandising en nevenactiviteiten”.