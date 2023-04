VRT-baas Frederik Delaplace legt personeel ‘spreekverbod’ op: “Wie lekt, zal ik vinden en vliegt eruit”

TV BINNENKIJ­KEN. In deze villa verbleven de artiesten van ‘Liefde voor Muziek’ (met een prijskaart­je van 12.000 euro)

Zon, zee en verrassende muzikale bewerkingen: dat zijn de ingrediënten voor het negende seizoen van ‘Liefde voor Muziek’. Dit jaar trokken de artiesten naar Spanje. Daar logeerden ze in een luxueuze villa vlak bij Barcelona, met zeven slaapkamers met elk een eigen badkamer en zelfs eentje met jacuzzi, een eigen wijngaard en een groot zoutwaterzwembad, . ‘Story’ kreeg een unieke inkijk in de villa, die per week 12.000 euro kost en heel wat opvallende pareltjes herbergt. “Hier kunnen we voor de eerste keer alleen onder ons drietjes zijn”, zegt Hanne van K3.