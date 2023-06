VRT 1 zoekt koppels voor tweede seizoen ‘Ons huis/nieuw huis’

Nederland haalt klassieker vanonder het stof: ‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ keert terug, mét nieuwe presenta­tor

‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ keert terug op de Nederlandse buis. Het programma ging van start in de eighties, en was ook in Vlaanderen mateloos populair. Zo werd de spelshow vanaf 1991 ook uitgezonden op de toenmalige BRT, en presenteerde zanger Bart Herman later ook de volledig Vlaamse versie. Voor de Nederlandse reboot wordt nu beroep gedaan op Ruben Nicolai.