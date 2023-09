VRT 1 pakt uit met fictiereeks ‘De Club’: een authentiek verhaal over koppels die een vurige kinderwens koesteren

Eigen ervaringen

Ook Leander Verdievel (41) en Zita Theunynck (32), die de reeks mee hebben gemaakt, maakten onverwacht deel uit van ‘de club’. Zij konden dan ook inspiratie putten uit eigen ervaringen. Leander werd onvruchtbaar na een slopende kankerbehandeling en probeerde samen met zijn vrouw een kindje te krijgen via IVF (In-vitrofertilisatie), wat niet lukte. Intussen hebben ze samen twee kinderen geadopteerd. “Ik had altijd gedacht dat we outsiders waren, uitzonderingen. Want bij iedereen van onze vrienden lukte het zonder problemen om kindjes te krijgen. En plots zit je in een nokvolle, muisstille wachtzaal, vol koppels met hetzelfde probleem. Daar zit je dan, om kwart na zes ’s ochtends: te staren naar melige foto’s van baby’s in bloemkolen en een muur vol geboortekaartjes van zij die het wel haalden.” Dat is dan ook de reden dat hij dit verhaal wil delen. “Om het surrealisme van een kinderwens te beschrijven maar ook om hopelijk een eind te maken aan de omerta der onvruchtbaren.”