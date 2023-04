Vrouwenkoor Scala te horen in trailer van nieuwe Apple TV+-reeks ‘Silo’

TV Kevin uit ‘Boer zkt vrouw’ twijfelt nog harder nu Elke toch blijft: “Ik had niet door dat Jana zoveel aandacht vroeg”

“Ze maakt het me niet makkelijk.” Ook op de erf van boer Kevin bereikten de emoties deze week een kookpunt in ‘Boer zkt vrouw’. Amper enkele seconden nadat Kevin (28) Elke huiswaarts had gestuurd, verraste zij de witloof- en frambozenboer met een gewaagd ultimatum. ‘Als we morgen een date hebben, ga je de echte Elke leren kennen”, zei ze vol vechtlust. Een geëmotioneerde Kevin stemde in, tot grote frustratie van Heidi en Jana. Waarom Kevin Elke alsnog een kans wil geven, wat hij echt denkt over Jana en waarom hij zoveel moeite heeft om zijn emoties te tonen, vertelt hij in ‘TV Familie’. “Ik ben vaak gekwetst geweest in de liefde.”